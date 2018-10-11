Какой транспортный налог нужно платить вам? Смотрим ставки

В следующем году – с 1 июля – в Беларуси планируют отвязать транспортный налог от техосмотра. Об этом в конце минувшей недели сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Myfin.by посмотрел, сколько сегодня платят белорусские водители за допуск к участию в дорожном движении.

Ставка транспортного налога зависит не только от того, является плательщик физическим или юридическим лицом. Размер итоговой суммы госпошлины зависит от возраста автомобиля, его максимальной разрешенной массы, числа посадочных мест – для автобусов.

Так, за автомобили, которым менее 10 лет и которые проходят техосмотр раз в два года, пошлина уплачивается однократно двойной суммой. Для авто проходящих техосмотр два раза в год госпошлина уплачивается дважды и в полном объеме.

Смотрим, сколько придется заплатить рядовому белорусу за допуск его легкового автомобиля к участию в дорожном движении.

Если масса авто не превышает 1,5 тонны, ставка составит 3 базовые величины, или 73,5 рубля.

Если машина весит от 1,5 до 2 тонн, ставка составит 6 базовых величин, или 147 рублей.

Если машина весит от 2 до 3 тонн, ставка составит 8 базовых, или 196 рублей.

Если вес авто более 3 тонн, ставка налога составит 11 базовых, или 269,5 рублей.

Индивидуальные предприниматели пользуются ставками для физических лиц. А вот юридическим лицам придется заплатить больше.

Если масса автомобиля не превышает тонны, ставка налога составляет 7 базовых, или 171,5 рублей.

Если масса авто – от 1 до 2 тонн, ставка составит 9 базовых, или 220,5 рублей.

Если масса автомобиля составляет от 2 до 3 тонн, юрлицу придется заплатить госпошлину в размере 11 базовых величин, или 269,5 рублей.

Если масса более 3 тонн, ставка составит 14 базовых, или 343 рубля.

За прицеп для легкового автомобиля тоже придется доплатить – на него установлены свои ставки как для физических, так и для юридических лиц.

За прицеп с массой не более 0,75 тонны физлицу придется заплатить 2 базовых, или 49 рублей. Юрлицу нужно заплатить за такой прицеп 5 базовых, или 115 рублей.

За прицеп с массой более 0,75 тонны физлицо заплатит 11 базовых, или 269,5 рублей. Юрлицо заплатит 12 базовых, или 294 рубля.

За прицеп-дачу (караван) физлицу нужно заплатить госпошлину в 5 базовых – это 122,5 рубля. Юрлицу за такой же прицеп придется заплатить 7 базовых, или 171,5 рублей.

За допуск к участию в дорожном движении мотоцикла физлицу нужно заплатить 2 базовых, или 49 рублей. Юрлицу – 3 базовых, или 73,5 рублей.