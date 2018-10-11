Физический пуск реактора первого энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Гродненской области намечен на март следующего года.

Такая информация была озвучена 10 октября заместителем министра энергетики Республики Беларусь Михаилом Михадюком на пресс-конференции.

«В марте 2019 года мы должны осуществить физический пуск ядерной установки – это означает загрузку топлива в ядерный реактор и начало испытаний. В середине следующего года мы должны включиться в энергосистему страны», – пояснил замглавы Минэнерго.

Он также сообщил, что выход первого энергоблока БелАЭС на полную мощность планируется осуществить к концу 2019 года. По словам М. Михадюка, на первом энергоблоке практически завершены работы по монтажу основного оборудования.