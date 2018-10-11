Аварийное отключение двигателей второй ступени произошло при запуске корабля “Союз МС-10” к Международной космической станции (МКС), сообщил “Интерфаксу” источник на Байконуре.

“Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане”, – сказал источник.

При запуске корабля “Союз МС-10” с космодрома Байконур произошла авария. Во время трансляции запуска на YouTube прозвучало сообщение, что технические сложности произошли с последней ступенью ракеты “Союз-ФГ”. По другим данным, причиной аварии могло стать плохое крепление боковых блоков первой ступени ракетоносителя. По информации NASA, технические сложности возникли уже после того, как первая и вторая ступени ракеты отделились.

Как заявил “Интерфаксу” один из экспертов, к аварии ракеты-носителя могла привести ошибка, допущенная либо при производстве носителя в РКЦ “Прогресс”, либо при его сборке в “пакет” на космодроме. “Могли допустить ошибку на заводе, могли ее сделать на космодроме при крепеже бокового блока к центральному”, – считает он.

Эксперт отметил “блестящую работу” системы аварийного спасения и подверг сомнению версию о том, что авария произошла при отделении боковой ступени, которая якобы ударила по центральному блоку. “Хотя такое ранее было лет 40 назад в Плесецке, сейчас это маловероятно. По имеющимся данным, САС сработала на 160-й секунде полета, а боковые блоки должны отделяться примерно на сотой секунде полета”, – сказал он.

По предварительным данным, авария на корабле “Союз МС-10” произошла при отделении первой и второй ступени. “На 123-ей секунде произошло срабатывание аварийной системы спасения, она отработала штатно, позволила раскрыть парашют, отделилась капсула от ракетоносителя, экипаж благополучно приземлился на Землю”, – заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, пилотируемые пуски будут прекращены до разбора всей ситуации, чтобы обеспечить дальнейшую безопасность полетов.

Он также сообщил, что такие ситуации берутся на особый контроль, и он в качестве курирующего эту отрасль вице-премьера будет докладывать руководству страны обо всех деталях и ходе рассмотрения причин аварии. “Сначала нужно установить причину. Если в этой аварийной ситуации будут выявлены конкретные виновные – конечно, будут приняты соответствующие кадровые решения”, – сказал вице-премьер, комментируя вопрос о возможных кадровых решениях, в том числе в отношении руководства “Роскосмоса”.

“Я думаю, что американская сторона с пониманием отнесется к этой ситуации. Мы, естественно, не будем скрывать причины, это не принято в таких ситуациях. Конечно, они обязаны знать, мы доведем до них всю необходимую информацию, которая привела к аварии”, – сказал Борисов.

В то же время представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заявил, что фирма не будет комментировать аварию, пока не будут расшифрованы данные телеметрии. Для выяснения причин аварии создана государственная комиссия.

“По данным телеметристов, корабль сел в степи Казахстана, экипаж вышел на связь. С ними все в порядке”, – сказал собеседник агентства. В Кремле подтвердили, что экипаж аварийного пилотируемого корабля “Союз МС-10” жив, сработали системы безопасности и сам экипаж. “Слава Богу, космонавты живы. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж”, – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вскоре стало известно, что состояние космонавтов корабля “Союза МС-10” “не вполне хорошее”, в ближайшее время их отправят в Москву спецбортом. Об этом сообщил ТАСС источник на космодроме Байконур. “Членов экипажа “Союз МС-10″ осмотрели медики, их состояние не вполне хорошее”, – сказал источник, не уточнив детали. Он добавил, что в ближайшее время их отправят спецбортом на аэродром Чкаловский в Москву, а затем в Звездный городок.

Между тем стало известно, что вслед за аварийным “Союзом” на очередном пилотируемом корабле к Международной космической станции отправятся дублеры нынешнего экипажа – космонавт Олег Кононенко и астронавт Давид Сен-Жак. Об этом сообщили “Интерфаксу” в ракетно-космической отрасли.

“Пока что в соответствии с графиком на МКС должны отправиться в декабре дублеры нынешнего экипажа Олег Кононенко и Давид Сен-Жак. Решения о досрочном запуске пока не принято”, – сказал источник.

При этом, как отмечается в Telegram-канале станции “Говорит Москва”, с момента аварии NASA опубликовало в Twitter 11 новостных сообщений, каждое из которых сопровождается прямой видеотрансляцией из офиса агентства. В этом же стриме непрерывно звучат сообщения диктора NASA TV о том, как развивается ситуация.

В свою очередь, Роскосмос опубликовал только два сообщения, одно из которых – ретвит Рогозина. Другие пользователи отмечают, что ранее Роскосмос в Twitter отчитывался о том, как корабль благополучно добрался до орбиты. “Ну и о пресс-конференции Роскосмоса публика узнаёт от НАСА”, – пишут журналисты.

Ранее сообщалось, что членами экипажа миссии “Союз МС-10” стали россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Поскольку космический корабль “Союз” рассчитан на полет трех членов экипажа, инженеры установили в корабле дополнительный грузовой контейнер массой 62 килограмма. В нем специалисты разместили продукты питания и другие предметы для экипажа станции.

Кроме того, корабль доставит на станцию магнитный биопринтер “Орган.Авт”, печатающий материалом с живыми клетками. Поскольку он будет работать в условиях микрогравитации, инженерам пришлось адаптировать его конструкцию. Предполагалось, что во время экспериментов космонавты с его помощью сформируют конструкты хряща и щитовидной железы из заранее подготовленного на Земле материала на основе гидрогеля.

Также сообщалось, что одной из главных задач миссии станет проверка космического корабля “Союз МС-09”, в котором в конце августа обнаружили отверстие. В середине ноября Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев, прибывший на МКС во время предыдущего полета, выйдут в открытый космос и будут исследовать обшивку в области отверстия.