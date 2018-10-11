Bloomberg написал о китайских шпионских чипах в оборудовании для США
Bloomberg написал о китайских шпионских чипах в оборудовании для США

По данным американского агентства Bloomberg, которое ссылается на 17 неназванных источников, китайские хакеры устанавливали шпионские чипы в комплектующие для серверов крупнейших компаний страны, в том числе Apple и Amazon. Микрочипы якобы давали возможность шпионить за деятельностью компаний.

Речь идет о комплектующих для компании Super Micro Computer Inc. (американский производитель материнских плат, работающий с поставщиками из КНР). Агентство пишет, что внедрение происходило на этапе сбора оборудования на фабриках в КНР, являющихся подрядчиками Supermicro.

По данным источников агентства, участие в операции по установке чипов принимало в том числе особое подразделение китайской армии.

Утверждается, что власти США ведут расследование уже больше трех лет, выявленные жертвы атаки — почти 30 крупнейших компаний США

В МИД КНР прокомментировали публикацию, заверив, что Китай является решительным защитником кибербезопасности.

Apple, Amazon, Super Micro категорически опровергли появившуюся информацию. В Supermicro, в частности, сообщили, что компании неизвестно о каком-либо расследовании, проводящемся в связи с указанными утверждениями.

Ранее, напомним, Конгресс США и федеральные агентства взяли на прицел две китайские телеком-компании – Huawei и ZTE, – которых они обвиняют в работе на правительство Китая, экономическом и международном шпионаже. Обе компании отрицают эти обвинения, доказательства их вины общественности не представлены «по соображениям нацбезопасности»

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