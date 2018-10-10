Фото из «Фейсбука»

Известный белорусский банкир, председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» все выходные принимал поздравления по случаю замужества дочери Марии.

Свадебные фотографии Виктор Дмитриевич выложил на своей странице в «Фейсбуке». И получил сотни позитивных откликов с наилучшими пожеланиями – от знакомых и незнакомых людей!

«Огромное спасибо всем за поздравления! – очень душевно поблагодарил Виктор Бабарико. – Еще раз убедился в удивительной доброжелательности, свойственной абсолютно разным людям.

Виктор Бабарико выдал дочь замуж
Фото из «Фейсбука»

Ваше искреннее сопереживание нашему исключительно семейному событию подтверждает совершенно очевидную, но в последнее время убиваемую в Беларуси истину. Нет большего счастья для любого нормального человека, чем счастье его детей. Отдавайте им всю Вашу любовь. И если вдруг так случилось, что у кого-то внутри живет чувство собственной «недолюбленности », не передавайте это чувство своим детям. Пусть они будут Вами «долюблены» и за Вас.

Не может быть «традицией » ненависть к своим детям, выражаемая либо словами, либо действиями, унижающими их. Только раб может считать унижение традицией.

Пусть Ваши дети будут счастливы!»

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

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