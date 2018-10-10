В Минске 9-10 октября прошла конференция “Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху”. Эксперты обсуждали, как противостоять киберугрозам, не нарушая права человека.

Как сообщает DW, двухдневная конференция в Минске “Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху” собрала порядка 200 гостей из 40 стран мира, а также представителей ООН, ОБСЕ, ШОС и ОДКБ.

“Мы инициировали эту конференцию вместе с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), почувствовав что именно этот сегмент контртерроризма приобретает особую важность, и что нам есть что предложить”, – сказал в среду, 10 октября при подведении итогов конференции замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.

Борьба с терроризмом и соблюдение прав человека

Еще на открытии форума госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась заверил журналистов, что серьезных предпосылок для террористической угрозы в Беларуси нет, но “сейчас ни одна страна, даже самая благополучная, не застрахована от террористической атаки, в том числе и кибератак”. Поэтому среди целей конференции Зась назвал “обмен опытом и установление личных контактов между экспертами в сфере антитеррора”.

Прежде всего, эксперты обсуждали вопрос соотношения борьбы с терроризмом и соблюдения прав человека. При этом они демонстрировали разные подходы к этой теме. Так, представитель ОДКБ Валерий Семериков признался: “Мы изучаем международный опыт досудебной блокировки сайтов”. И посетовал: “Мы можем посадить террористов в тюрьмы, но не можем посадить их идеи”. В то же время глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, когда рассказывала о представленном в сентябре в Европарламент законопроекте по ограничению распространения террористического контента, особый акцент сделала на гарантиях защиты основополагающих прав и свобод.

Доклад главы МИД Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей выступал с программным докладом, из которого следует, что в силу транзитного положения страна сталкивается со всем спектром характерных для европейского региона внешних вызовов и угроз. Министр сообщил, что в транзитных потоках с 2014 года выявлено 68 боевиков и пособников террористических организаций, 24 из которых находились в розыске.

В 2017 году возбуждено 5 уголовных дел в отношении белорусских граждан, участвовавших в вооруженном конфликте на территории другого государства. Осуждено 4 человека, к 12 лицам вынесены предупреждения, сообщил Макей. “Полученные из интернета знания привели к быстрой и неконтролируемой радикализации религиозных взглядов отдельных белорусских граждан. В общей сложности в Беларуси выявлено около 100 неофитов. В 2016 году один из них задержан, привлечен к уголовной ответственности за приготовление к совершению акта терроризма”, – информировал министр. Глава МИД рассказал о борьбе в Беларуси с пропагандой радикальных взглядов, в связи с чем был заблокирован “доступ к 160 медиасообществам анархистских и неофашистских структур, к 100 отдельным информационным и аудиовизуальным материалам”.