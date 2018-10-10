Это предусмотрено в обновленном МВД Литвы Плане защиты населения на случай инцидента на БелАЭС в самых неблагоприятных для Литвы обстоятельствах.

“Мы запланировали эвакуацию примерно 6 тыс. жителей”, – сказал на пресс-конференции представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Эдгарас Гяда, сообщает Delfi.lt

Он подчеркнул, что жители будут эвакуироваться из наиболее опасной 30-тикилометровой зоны только в самом неблагоприятном случае, если произойдет крупная авария, в случае самых неблагоприятных метеорологических условий – если ветер будет дуть с востока на запад.

Ранее литовские СМИ сообщали, что в связи с решением Литвы не принимать электроэнергию со строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) Министерство энергетики страны подготовило изменения в порядке торговли электроэнергией, а также ее импорта и экспорта.

Новый порядок предусматривает, что с начала технологических испытаний по выработке электроэнергии на БелАЭС пропускная способность соединительных линий электропередачи между Литвой и Беларусью будет нулевая. Правила также предусматривают, что через линии с Калининградской областью в Литву можно будет импортировать только такой объем электроэнергии, какой в ней обычно производится, но не потребляется. Таким образом электроэнергия с БелАЭС не сможет попасть в Литву.