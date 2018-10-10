На севере Италии задержан 29-летний белорус, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, произошедшем в Минске в июле 2016 года.
Об этом пишет издание Corriere del Veneto.
Как сообщается, наш соотечественник, проходящий под инициалами М.В., 1989 года рождения, находился в международном розыске.
По информации издания, два года назад он вместе с двумя другими фигурантами совершил насильственные действия в отношении 14-летней девочки.
Искали мужчину в России, а нашли в Италии. Белорус приехал с женой отдохнуть на озеро Гарда и жил в гостинице в курортном городке Пескьера.
Когда полицейские прибыли, на месте разыскиваемого не оказалось – незадолго до визита карабинеров тот покинул номер со своей спутницей. Арест произошел, когда он возвращался в отель.
По данным издания, задержанного доставили в следственный изолятор в Верону, а в дальнейшем он должен быть экстрадирован в Беларусь.