Иностранную компанию могут признать белорусской с серьезными финансовыми последствиями: их заставят платить налоги со всех мировых доходов в бюджет страны. Такое положение прописано в новой редакции Налогового кодекса, который должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Что изменится в законодательстве и как это повлияет на белорусских собственников иностранных компаний, объяснили юристы компании REVERA Екатерина Попова и Валентин Аникин.

Как место регистрации влияет на платежи в белорусский бюджет?

Налоговое законодательство разделяет организации на белорусские и иностранные — по месту регистрации.

Белорусские компании платят налоги в бюджет страны со всего мирового дохода: и внутри страны и за границей. Иностранные компании уплачивают в бюджет Беларуси только налоги по деятельности, доходам и имуществу на территории республики.

Могут ли сейчас иностранные компании признать белорусскими?

В действующей редакции Налогового кодекса (15-я статья) сказано, что при отсутствии (бездействии) места госрегистрации компании, оно определяется:

— по местонахождению высшего органа управления;

— по месту, где принимаются ключевые управленческие решения;

— по месту, в котором находятся основные бухгалтерские документы;

— по месту жительства руководителя или учредителя.

Сейчас нет активной практики применения этой статьи и переквалификации иностранных компаний в белорусские для последующих дополнительных взысканий налогов.

Как изменится подход?

На стадии общественного обсуждения и подготовки новой редакции Налогового кодекса в парламент статья 15 была несколько раз изменена.

В последней редакции критерии для признания иностранной компании белорусской детализированы и расширены. Это может произойти в следующих случаях:

— в соответствии с международным договором Беларуси по налоговым вопросам, положения которого определяют резидентство организации;

— в случае бездействия иностранной организации в государстве, по законодательству которого она создана, и нахождения места ее фактического управления в Беларуси.

Иностранные компании рискуют стать налоговыми резидентами Беларуси прежде всего в том случае, если за границей у них не будет реально работающего исполнительного органа: директора, управляющего или акционеров — в зависимости от того, кто занимается текущим руководством деятельности организации, предупреждают специалисты.

Подобные нормы направлены на борьбу с фиктивными и действительно бездействующими на территории иностранных государств компаниями, которые реально управляются с территории Беларуси.

— Какой будет правоприменительная практика, пока неясно. Будет крайне печально, если она пойдет по формальному пути и налоги будут доначисляться, например, просто из-за того, что у руководителя иностранной организации белорусское гражданство или общее собрание акционеров будет проводиться на территории нашей страны, — говорят юристы.

Кто попадает в зону риска?

— Торговые компании, которые были созданы для удобства работы с нерезидентами.

Такие компании, например, часто создавались в РФ для оформления документов по импорту из Беларуси и уплаты ввозного НДС — с ним, как известно, российские компании самостоятельно никогда не хотели связываться.

— Транспортные и транспортно-экспедиционные компании, у которых основные заказчики — нерезиденты.

Руководство деятельностью таких компаний не всегда требует постоянного присутствия на территории иностранного государства: переговоры, переписка и другие процессы, как правило, ведутся через интернет, а проблемные вопросы, связанные с передвижением грузов можно решать из любой точки мира.

— IT-компании.

Специфика бизнеса позволяет зарегистрировать компанию в удобной юрисдикции, но управлять ей из Беларуси и здесь же иметь штат сотрудников.

— Иностранные компании, связанные с белорусским бизнесом.

Под это определение подходят компании, директора которых живут в Беларуси, отсюда осуществляют оперативное руководство, а ключевые решения ездят принимать по месту регистрации.

В чем опасность для белорусского бизнеса?

Пока открытым остается вопрос, не приведут ли такие изменения к наказанию добросовестных компаний, которые регистрировали бизнес за границей для своего удобства и не пытались получить налоговую выгоду или уклониться от уплаты налогов.

Также неясно, распространяется ли статья 15 Налогового кодекса на резидентов ПВТ, которым декрет № 8 разрешил управлять иностранными компаниями удаленно из Беларуси.

Из прописанных положений пока непонятно, будет ли считаться бездействием подобная ситуация: у иностранной компании за границей есть реально действующий офис с работниками и наемным директором. При этом он согласовывает свои действия с собственниками, которые находятся в Беларуси.

Также неясной остается методология доначисления налогов иностранной организации, а также то, будут ли учитываться при определении налоговой базы затраты зарубежного офиса на его содержание, себестоимость произведенной продукции и прочие расходы, говорят эксперты.

Более того, сейчас в законодательстве страны нет технической процедуры постановки на учет иностранной компании в качестве налогоплательщика Беларуси. То есть даже при наличии добровольного желания у зарубежной организации заплатить какие-то налоги в бюджет республики, сделать это будет крайне затруднительно.

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