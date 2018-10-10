Как региональные конфликты бьют по экономике Беларуси, и что будет через 10 лет.

Постсоветские режимы оказались провальными

Постсоветские государства — яркий пример неэффективности как политических

моделей, так и выбранных экономических траекторий, считает исполнительный директор Центра международных исследований, доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (Украина) Николай Капитоненко. Конфликт в Украине и противостояние Кремля с Брюсселем и Вашингтоном показывают, что соседние страны теряют как минимум 1-2% валового национального продукта.

Неразрешенные конфликты в довесок к углублению проблем в каждой отдельной стране постепенно приведут к общему региональному экономическому кризису, прогнозирует профессор Европейского гуманитарного университета Вячеслав Поздняк.

— В ближайшей перспективе темпы экономического роста могут замедлиться. В случае если внешняя конъюнктура будет идти по негативной колее, мы будем жить долго, но плохо. Учитывая, что наше руководство вынуждено прибегать к значительным заимствованиям, а Россия выполняет роль ключевого донора, то если она не захочет или не сможет продолжать оказывать поддержку, это станет значительным риском, — добавляет эксперт.

Высокая степень экономической зависимости должна бы сплачивать государства. Но опыт российско-украинского конфликта показал, что эта теория не всегда срабатывает, отмечает Николай Капитоненко.

В этом смысле Беларуси есть над чем задуматься. Политическое и военное противостояние России и Запада отражается на Беларуси, с одной стороны, расширяя возможности Минска в торговле, с другой — неопределенность и угроза затягивания конфликта ставит ее в уязвимую позицию, вынуждая быстро адаптироваться к глобальным внешним процессам, на которые у страны нет никакого влияния. Все же краткосрочные вызовы для нее остаются больше экономическими, чем политическими. Главная проблема — зависимость местной экономики от России и регулярных с ней торговых войн.

«Беларусь никуда не уходит»

На фоне ситуации в регионе Беларусь остается островом спокойствия и стабильности, признают политологи. Более того, она претендует на роль стабилизатора, стараясь снижать градус напряженности.

Хоть формально Минск старается не нагнетать ситуацию с возможными угрозами со стороны России или Запада, он все же проводит модернизацию вооруженных сил и служб, отвечающих за охрану границы, тем самым серьезно адаптируясь к потенциальным рискам, отмечает координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов.

Со стороны населения при этом нет явного перевеса симпатизирующих ни России, ни Западу. Если в 2016 году, после наиболее обостренных событий конфликта в Украине, опросы показывали серьезные опасения белорусов вторжением Москвы, то сегодня они больше не видят угрозы «миру и стабильности», которые фигурируют среди главных ценностей населения. Традиционно большинство белорусов выступают за сотрудничество с Россией, но эти симпатии касаются в основном экономической стороны отношений. По опросам 2015 года за политический союз с восточной соседкой выступало не больше 3%. 15-18% признались, что готовы защищать страну с оружием как от России, так и от стран НАТО.

— Все же существует большой разрыв между тем, как относятся к конфликту на Донбассе белорусские элиты и как к этим же событиям относятся граждане. 62% респондентов говорят, что война на Донбассе — это гражданская война и есть историческая справедливость в том, что россияне «забрали» Крым. Позиция же белорусского правительства иная. Это создает поле для раскачивания ситуации, в том числе в российском информационном пространстве, — отмечает Денис Мельянцов.

Страны региона озадачены и не видят четкого и единого будущего

Уже сейчас происходит заметная трансформация региона. А в долгосрочной перспективе, даже в отсутствие локальных войн, он может вообще изменить лицо и распасться, прогнозируют эксперты.

Главные риски, которые могут превратиться в реальную угрозу для государств Центральной и Восточной Европы, и в первую очередь постсоветских, − это сокращение регионального сотрудничества, снижение взаимопонимания, все большая размытость границ и тенденция к наращиванию военно-политической напряженности. Так очертили ситуацию участники экспертной дискуссии «Геополитические риски для региона Восточной Европы».

В более длительной перспективе они прогнозируют все большую милитаризацию региона, соответственно, рост военных расходов всех государств. Продолжится нарастание конфликта между Россией и Западом. Регион может стать противостояния друг другу хорошо вооруженных стран, что ставит его перед серьезными угрозами в ближайшие 5-10 лет.