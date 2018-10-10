Периоды плохого настроения бывают у всех – вряд ли кто-то счастлив и искрится радостью 365 дней в году. Но что, если черная полоса затянулась? Когда хандрящему человеку или его близким стоит насторожиться? Есть несколько маркеров, которые показывают: дело серьезнее, чем кажется.

Если ничто не радует

Можно пребывать в самом паршивом расположении духа – и все равно останутся вещи, которые обрадуют. Но если настрой ваш не меняется ни после встречи с любимыми друзьями, ни от пребывания в салоне красоты, ни при виде билета в Рим, ни от подарка, который в другой ситуации вызвал бы восторг, это тревожный сигнал.

Если никаких ж­еланий

Очень опасный симптом – апатия. Вы лежите без настроения на диване и не можете ответить себе самому, чего хотите. При заторможенной депрессии больной не то что не хочет встать с этого самого дивана – он не может этого сделать. Отсутствие аппетита и сна, нежелание делать элементарные вещи типа похода в душ, чистки зубов или ответа на телефонный звонок – все это говорит о депрессии.

Если ни на что нет сил

Сильная непреодолимая усталость, нехватка энергии и отсутствие мотивации – тоже звоночки, что дело не просто в плохом настроении. Каким бы скверным оно ни было, все равно можно найти в себе силы сделать что-то важное здесь и сейчас. Если нет – пора бить тревогу.

Если ничего не меняется

Серый скучный день сменился погожим, шеф после нагоняя неожиданно выписал премию, тяжелая неделя наконец-то закончилась спокойными выходными, отпуск все ближе, солнце все ярче… Только на душе у вас все так же противно скребут кошки. Если настрой не меняется, возможно, ваше плохое настроение – из-за депрессии.

Если никого не хочется видеть

Со всеми случаются приступы социофобии, когда никого не хочется видеть и появление каких-то людей на горизонте вызывает еще больший негатив. Но это проходит и все-таки распространяется не на всех подряд. Если буквально все люди раздражают и видеть не хочется никого, никогда и ни при каких условиях – долго, не только сегодня, – это неспроста. Социальная самоизоляция – с­имптом.

Есть такое явление, как дистимия – разновидность депрессивного расстройства, которое уже не хандра, но еще и не клиническая депрессия. От просто плохого настроения она отличается тем, что хандрит человек долгие месяцы – в течение двух и более лет периодами не менее двух месяцев подряд. От настоящей депрессии дистимию отличает тот факт, что симптомы все-таки не такие тяжелые. Тем не менее дистимия – вполне себе болезнь, включенная в международный классификатор, ее нельзя игнорировать и, к счастью, можно лечить.

Родителям стоит знать, что дистимия может развиваться с детства, поэтому долгие периоды плохого настроения у детей должны настораживать.