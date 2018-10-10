РосСМИ назвали вероятную “причину” развода Пугачевой и Галкина. В разрушении брака обвиняют телеведущую Юлию Барановскую.

Журналисты нашли в сети видео, на котором изображен муж Аллы Пугачевой Максим Галкин вместе с предполагаемой любовницей – молодой ведущей Юлией Барановской. Этот ролик в Instagram ранее опубликовал российский ведущий и актер Дмитрий Нагиев. На кадрах можно разглядеть, что Галкин держит на плечах Барановскую.

“Галкин играет с огнем”, “Жаль, что мы разучились беречь чувства своих близких”, “Дурацкий поступок Галкина”, “Конечно, ей далеко до Аллы”, – пишут в комментариях под видео.

33-летняя Юлия Барановская – звезда топовых российских телеканалов. Она была замужем за известным российским футболистом Андреем Аршавиным. У нее трое детей.

По информации росСМИ, причиной возможного расставания Пугачевой и Галкина якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской. По слухам, ведущая беременна от супруга Примадонны.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.