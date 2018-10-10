Полякам снизили пенсионный возраст на 7 лет

С 1 октября 2018 года в Польше вступил в силу закон, который предусматривает снижение пенсионного возраста на 7 лет — с 67-ми до 65-ти для мужчин и с 67-ми до 60-ти — для женщин.

Таким образом, сегодняшнее правительство отменило пенсионную реформу правительства Дональда Туска от 2012 года.

«Польское правительство дает полякам право выбора. Если кто-то захочет работать дольше, то может это сделать. Снижая пенсионный возраст до 60 лет для женщин и 65-ти для мужчин, мы возвращаем нашим землякам достойный выбор», — заявила на пресс-конференции глава правительства Польши Беата Шидло.

По ее словам, в бюджете страны есть средства на возвращение пенсионного возраста к прежнему уровню — фонду социального страхования (ZUS) Польше не грозит банкротство, в нем есть достаточно средств для погашения растущих пенсионных выплат.

Шидло подчеркнула, что, снизив пенсионный возраст, партия «Право и Справедливость» (PiS) выполнила свое предвыборное обещание, данное в 2015 году. По ее словам, пенсионная реформа 2012 года воспринималась как обречение многих поляков на работу «практически до смерти».

Вице-премьер-министр, министр развития Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь заявил, что в 2018 году на снижение пенсионного возраста в бюджете страны дополнительно заложили 10 млрд злотых (более 2,7 млрд долл.).

По его словам, с учетом нынешнего снижения пенсионного возраста в следующем году на пенсию в Польше выйдет примерно 330 тыс. человек.