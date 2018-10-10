Неделя матери началась в Беларуси

В столице к неделе матери приурочат множество мероприятий. Так, 9 октября во Дворце гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома пройдет информационно-просветительская акция «Волшебство в жизни каждого – это все от мамы». Парам, которые придут в этот день подавать заявление на вступление в брак, будет предложена консультация семейного психолога и справочник для будущих родителей.

11 октября в Минском городском дворце культуры состоится торжественная церемония вручения ордена Матери многодетным минчанкам. Престижную награду получат 37 женщин. Кроме того, в этот день общественное объединение «Театр без студии – «Семейный театр» покажет детям из многодетных, неполных, опекунских семей, ребятам с инвалидностью, а также их родителям спектакль «Старомодные чудеса».

С 12 по 14 октября в выставочном комплексе на пр. Победителей, 14, пройдет специализированная выставка «Материнство и детство». Посетители смогут не только ознакомиться с продукцией и ассортиментом услуг для мам и детей, но и принять участие в мастер-классах, конкурсах, развлечениях. Будут работать бесплатные консультационные пункты, где все желающие получат компетентные ответы по вопросам соцзащиты и здравоохранения.

Также в рамках Недели матери состоятся тематические акции, круглые столы, праздничные концерты и многое другое.

14 октября в Беларуси отмечается День матери.