Маршрутка сбила женщину на ул. Янки Лучины

Наезд на женщину произошел на нерегулируемом пешеходном переходе утром 8 октября, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Ленинском РУВД.

– Маршрутное такси двигалось со стороны ул. Прушинских в направлении Игуменского тракта по ул. Янки Лучины. Возле дома № 36 автомобиль совершил наезд на пешехода. Беременная женщина с травмами была доставлена в учреждение здравоохранения, – рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалёва.

Видео: Артур Клюкович

Обстоятельства ДТП выясняются.