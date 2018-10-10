Как быстро очистить духовку от жирных потеков

Никто не любит погружения в недра духовки. Темно, тесно и этот запах. Если следовать нашим советам процесс этот можно сделать обычным и совсем не героическим.

Как чистить духовку и насколько часто?

Саму духовку нужно очищать не реже раза в месяц, а ее дверцу каждую неделю. Как и с большинством других уборок, чем дольше вы откладываете, тем труднее потом это сделать.

Зачем ее чистить?

Во‑первых, чем больше на ней нагара, тем хуже она греет. И готовка становится менее предсказуемой.

Во‑вторых, перепекание нагара придает ненужный запах вашим продуктам во время готовки, а зачем вам шарлотка с запахом сгоревшего чеснока?

Как упростить очистку духовки

Поставьте термостойкую посуду (сковороду, выпечную форму и т. п.) с водой в духовку. Включите на максимальную мощность на 20 минут. Пар отмочит часть присохшего нагара. И его будет легче удалить.

Если в процессе готовки на дно духовки накапал жир, сразу после приготовления блюда обильно присыпьте его пищевой содой. Она впитает жир в себя как песок. Когда духовка остынет, просто соберите соду с жиром бумажным полотенцем, и никакого чистящего средства для духовки больше не понадобится.

Вы также можете смазать эмалированные дно и стенки духовки содой, разведенной в воде, до начала готовки. Это создаст тончайший слой, на котором соберутся брызги жира, и который будет легче удалить.