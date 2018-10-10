Совет Министров и Нацбанк утвердили новую Антиинфляционную программу. Она учитывает рост доходов населения и определяет условия для изменения тарифов и цен на ряд услуг, начиная с 2018 года. Имеются в виду услуги сфер ЖКХ, перевозок пассажиров, связи, фармакологии, АПК.

Как отмечается на сайте правительства, документ должен создать условия для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий.

ЖКХ: тарифы для населения будут расти

В сфере ЖКХ Антиинфляционная программа предусматривает поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения. Имеется в виду поэтапное ежегодное увеличение цен (тарифов) на энергоресурсы для населения и снижение цен (тарифов) на них для промышленности на сумму дополнительной выручки от реализации услуг населению.

Помимо этого, в ЖКХ предусмотрена оптимизация затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100%-ного уровня возмещения затрат.

Перевозка пассажиров: подорожают билеты на поезда

В этой сфере тарифы на перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным, а также железнодорожным транспортом будут меняться только на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью. На перевозку пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом тарифы будут устанавливаться еще и с ориентацией на изменение уровня доходов населения.

К 2020 году запланировано, что за счет повышения тарифов и принятия ряда мер, население будет возмещать не менее 80% затрат за пользование городским автомобильным транспортом.

В том числе в областях – не менее 90%, в Минске – не менее 70% затрат. За пользование пригородным автомобильным транспортом белорусы будут возмещать не менее 65% затрат.

Намечено достижение к 2020 году 60%-ного уровня возмещения тарифами затрат на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. По мнению разработчиков Программы, это «снизит риск образования инфляционного навеса».

Связь: за почтовые услуги будем платить полностью

В сфере услуг связи запланировано изменение тарифов на услуги сотовой подвижной электросвязи, доступа в сеть Интернет на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью, учитывая интересы потребителей и поддержание инвестиционной активности поставщиков услуг.

Программа предусматривает достижение 100%-ного уровня возмещения тарифами затрат на регулируемые услуги электро- и почтовой связи, в том числе за счет оптимизации затрат.

Последнее должно исключить повышение тарифов высокими темпами.

Фармакология: цены на лекарства будут «удерживать»

Здесь предполагается внедрение порядка регистрации предельных отпускных цен на лекарственные средства на основе принципов референтного ценообразования. Это исключит реализацию лекарственных средств по необоснованно высоким ценам.

Аграрная сфера: изменится методика определения закупочных цен

Запланировано проведение взвешенной ценовой политики с учетов внешних и внутренних факторов и внедрение методики определения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд в зависимости от эффективности переработки.

Инфляция на уровне 4%

Программа определяет среднесрочный ориентир по инфляции: она должна поддерживаться на уровне 4%.

Запланированы изменения в Банковском кодексе. Это, как отмечается на сайте Совмина, необходимо для «закрепления ответственности Национального банка за достижение стабильности цен в стране, усиления его операционной самостоятельности».

«Для безинфляционного экономического роста намечено повышение доверия к национальной валюте, расширение сферы использования белорусского рубля», – отмечается в сообщении правительства.