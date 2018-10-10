Игорь Крутой займется церемонией открытия и закрытия II Европейских игр. У данного проекта будет 2 режиссера: с белорусской стороны — Александр Вавилов, с российской — Алексей Сеченов.

Министр культуры Юрий Бондарь: «Мы около полугода изучали мировой рынок услуг в данном направлении, искали компанию, имеющую опыт организации столь масштабных мероприятий. Продюсерская фирма «АРС» нам показалась близкой по многим своим подходам, включая и понимание менталитета нашего народа».

Возглавляемая Крутым компания действительно имеет большой опыт организации различных празднеств, включая и спортивные.