Гребец Иван Брынза завоевал серебряную награду на Юношеской Олимпиаде

Белорус Иван Брынза завоевал серебряную награду Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в гребле академической в заезде лодок-одиночек, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

В финале мужского заезда одиночек он показал время 1.32,84. Золото завоевал украинский гребец Иван Тищенко, бронза – у австралийца Кормака Кеннеди-Левертта.

17-летний Иван Брынза родился в Шклове. Лучший результат сезона – 2-е место на юношеском чемпионате Европы-2018, в карьере – 4-е место на юношеском чемпионате мира-2018.

В Буэнос-Айресе Иван работает с тренером Юрием Золоторевым.

Юрий Золотарев: «Считаю, медаль на Олимпийских играх – очень хороший результат. Я удовлетворен таким положением дел, эмоции захлестывают. Позже будем детально разбирать: могли завоевать золото или нет. Иван очень амбициозный парень. Сезон сложился для нас положительно. Рады, что приехали в Аргентину, и вернемся домой с медалью. Перед финальной гонкой просто сказал ему: «Ты все можешь и должен в себя верить. Мы долго тренировались и готовились – ты все умеешь».

На счету белорусской сборной теперь две медали: золото дзюдоиста Артема Колосова и серебро гребца Ивана Брынзы.