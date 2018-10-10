России может грозить исключение из состава Совета Европы.

Об этом заявил генсек СЕ Турбьорн Ягланд, выступая в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает Росбалт со ссылкой на «Коммерсант».

Он уточнил, что по уставу СЕ, если страна-член «не выполняет своих финансовых обязательств» в течение двух лет, комитет министров может приостановить ее членство до тех пор, пока обязательства не выполнят.

Поэтому, если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы (СЕ) до июня 2019 года, комитет министров организации «не только может, но и будет обязан» исключить ее из списка стран-членов, подчеркнул Ягналд.

Права российской делегации в ассамблее ограничили в 2014—2015 годах в связи с присоединением Крыма. Россия перестала платить взносы в организацию в 2017 году, и в итоге дефицит бюджета СЕ на начало 2018 года составил 18 млн евро.

Двухлетний период без уплаты взносов истекает для Москвы в июне 2019 года.