Официальный Минск пытается существенно снизить процентную ставку по российскому кредиту на строительство БелАЭС – с предусмотренных соглашением 5,23% до 3%. Кроме того, белорусские власти рассчитывают на отсрочку выплаты «атомного» кредита.

Позиция белорусского руководства понятна. Согласно оценочным данным, если бы белорусская сторона воспользовалась всей суммой российского кредита в объеме около USD10 млрд и оплачивала этот кредит по ставке 5%, ей пришлось бы ежегодно на протяжении 15 лет только за атомный проект платить около USD 1 млрд в год. И это будет не единственный кредит, за который придется так дорого платить.

Не было бы счастья…

Можно не сомневаться, что ближе к финишу строительства БелАЭС официальный Минск в любом случае попросил бы союзника пересмотреть условия кредитования масштабного объекта – слишком тяжелой ношей он оказался для национальной экономики. И, возможно, белорусским властям пришлось бы пойти на какие-то уступке Москве. И тут помог, по сути, несчастный случай.

В соответствии с проектом, ввод первого энергоблока БелАЭС планировался на ноябрь 2018 года, но затем этот срок сместился на год. В июле 2016 года при проведении такелажных работ в ходе тренировочной установки реактора 330-тонный агрегат упал с высоты 2-4 метра. Российский генподрядчик заменил его без всяких оговорок – новый корпус реактора поступил на площадку БелАЭС в декабре 2016 года. Это обусловило перенос срока ввода первого энергоблока БелАЭС, как пояснил экс-вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Вопрос о снижении ставки по кредиту на строительство БелАЭС Александр Лукашенко обсуждал на переговорах с президентом России Владимиром Путиным 21 сентября в Сочи. «Коль сроки были сорваны, мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3%», – заявил А. Лукашенко на совещании по итогам визита в РФ. По его словам, предложение белорусской стороны не вызвало отторжения.

Сейчас переговоры по условиям выплаты российского кредита на строительство БелАЭС ведутся на уровне министерств финансов. В частности, Минфин Беларуси формирует дополнительный пакет документов, который будет направлен российской стороне в ближайшее время, рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич 9 октября.

Дорогой кредит

Соглашение по выделению кредита на строительства БелАЭС было подписано 25 ноября 2011 года. В соответствии с ним Россия согласилась выдать Беларуси на строительство АЭС государственный экспортный кредит в размере до USD10 млрд. За счет этого кредита финансируется 90% стоимости контракта на строительство АЭС. При этом белорусская сторона должна авансировать 10% суммы контракта (в долларах либо в российских рублях). По соглашению воспользоваться кредитом Беларусь может в 2011-2020 годах.

Приступить к выплате кредита белорусская сторона должна через 6 месяцев после ввода БелАЭС в эксплуатацию, но не позднее 1 апреля 2021 года. Погашение будет осуществляться 30-ю равными долями каждые полгода, то есть на протяжении 15 лет. Проценты по кредиту будут начисляться ежедневно, а уплачиваться дважды в год: 1 апреля и 1 октября каждого года до даты погашения основного долга включительно. Учетом и расчетами по кредиту будут заниматься российский Внешэкономбанк и его белорусская «дочка» Белвнешэкономбанк.

При этом условия соглашения предполагают достаточно жесткие санкции, если белорусская сторона не сможет своевременно осуществлять платежи. Если 1 апреля проценты по графику не будут выплачены (то есть, не поступят на нужный счет), эта задолженность уже на следующий день может считаться просроченной. С этого момента включается «счетчик»: к процентам по кредиту добавляется маржа 2% годовых, которая действует вплоть до полного погашения просрочки.

Сумма кредита будет рассчитываться в соответствии со стоимостью каждого контракта (за вычетом белорусского аванса), и на эту сумму будут насчитываться проценты. Соглашением предусмотрено, что на половину суммы процент будет фиксированным – 5,23% годовых, на вторую половину ставка будет плавающей – ставка LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США (на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на первый день соответствующего периода начисления процентов) плюс маржа в размере 1,83% годовых.

Отметим, что по соглашению от 2011 года все выплаты по кредиту осуществляются в долларах США.

Сколько будет стоить БелАЭС?

По данным Минфина Беларуси, на 1 июля 2018 года по экспортному кредиту правительства РФ для строительства БелАЭС было выбрано USD 3 млрд. Ожидается, что в 2018 году будет привлечено USD 1,3 млрд средств госкредита России на строительство БелАЭС. В 2019-2020 годах освоение кредита будет обусловлено ходом выполнения контракта между РУП «Белорусская АЭС» и ЗАО «Атомстройэкспорт». Ожидается, что их сумма составит порядка USD 2,5 млрд. Таким образом, на конец 2020 года на строительство БелАЭС может быть привлечено USD 6,4 млрд.

Следует учитывать еще одно обстоятельство. Ранее представители «Росатома» отмечали, что БелАЭС будет локализована на 60-70%. Но белорусские предприятия могли претендовать в этой новостройке лишь на выполнение строительных работ. Специалисты оценивают строительные работы на атомной станции примерно в USD2,5 млрд от общей стоимости проекта АЭС. Из этой суммы часть денег пойдет на общестроительные работы, другая – на тепло и электромонтажные работы. Для электромонтажных работ, как заявлялось, планируется привлечь российские компании, имеющие соответствующие лицензии. Все остальные работы способны выполнить белорусские компании. Таким образом, согласно предварительным оценкам, реально Беларусь может рассчитывать на USD1-1,5 млрд из российского кредита в качестве оплаты белорусским строительным организациям.

Снизить цену БелАЭС помогли договоренности Беларуси и России об использования российского рубля при строительстве АЭС в Беларуси. В октябре 2015 года белорусская сторона ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение с Россией о предоставлении экспортного госкредита для строительства БелАЭС. Внесение изменений обусловлено тем, что ранее главы правительств Беларуси и России договорились о расширении использования российского рубля в расчетах между странами.

Изменения в соглашение позволяют также Беларуси погашать и обслуживать долларовый государственный кредит, выданный Россией, в российских рублях наряду с долларами. Расчеты будут производиться по курсу Центробанка России, который установлен за три календарных дня до даты каждого платежа. При этом о валюте платежа ОАО «Белвнешэкономбанк» будет информировать Внешэкономбанк за 15 календарных дней.

При строительстве БелАЭС расчеты генподрядчика с субподрядными организациями сейчас ведутся в российских рублях. Основное оборудование станции тоже закупается за российские рубли. Понятно, что с учетом девальвации российского рубля долларовая составляющая стоимости станции снижается. С учетом валютных колебаний атомная станция в Беларуси будет самой дешевой станцией, отмечали ранее представители «Росатома».

Справка

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 поколения «3+» вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020 году. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года. Условиями генерального контракта на сооружение предусмотрена поставка топлива производства «ТВЭЛ» на каждый энергоблок.

В июле бывший вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщал, что запуск первого энергоблока строящейся БелАЭС запланирован на конец июля 2019 года, вывод блока на проектную мощность 1200 МВт состоится в декабре того же года. Тогда же он подтвердил планы по запуску второго энергоблока с 1 июля 2020 года. Госкорпорация «Росатом» подтверждает планы по вводу в эксплуатацию первого блока БелАЭС до конца 2019 года, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом 15 сентября 2018 года.