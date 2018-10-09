На Украине в Черниговской области горит склад боеприпасов. Серия мощных взрывов произошла на складе ночью с понедельника на вторник, 9 октября. Кадры ночного пожара тут же попали в соцсети. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Военный склад расположен в районе населенного пункта Ичня в 150 км к востоку от Киева. Из опасного периметра эвакуированы десятки тысяч местных жителей. В радиусе 20 км от склада закрыто воздушное пространство, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.