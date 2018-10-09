В Крупском районе в результате погони за пьяным мотоциклистом автомобиль участкового вылетел в кювет и перевернулся.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома, вечером 8 октября участковый Крупского РОВД Николай Клещенок на личном автомобиле ехал домой. Вблизи деревни Колос он заметил нетрезвого мотоциклиста, которого ранее направлял в ЛТП.

Мотоциклист проигнорировал требование милиционера об остановке транспортного средства. Тогда, чтобы пресечь противоправные действия и не допустить возможных происшествий, Николай Клещенок вызвал наряд ГАИ и начал преследование нарушителя. Мотоциклист же продолжил набирать скорость. В какой-то момент он подрезал автомобиль участкового. Чтобы избежать столкновения милиционер был вынужден съехать в кювет, при этом машина перевернулась.

Милиционер не пострадал.

Мотоциклиста задержали прибывшие на место сотрудники ГАИ Крупского РОВД. При освидетельствовании в крови мотоциклиста было обнаружено 2.8 промилле алкоголя. В отношении нарушителя были составлены 8 административных протоколов.