В ближайшем будущем почту в Беларуси планируют доставлять мультикоптерами.

Гендиректор РУП «Белпочта» Владимир Матусевич рассказал о планах доставлять почту мультикоптерами. Необходимое оборудование для этого демонстрировалось на выставке Tibo-2018. В настоящее время прорабатываются законодательные и организационные вопросы.

С помощью мультикоптеров планируют доставлять почту и печатные СМИ в отдаленные и труднодоступные районы, а также во время нештатных и чрезвычайных ситуаций для максимально быстрой доставки. Однако на данный момент, как отметил Матусевич, массовое использование аппаратов экономически необоснованно.

«Белпочта» продолжает работу над снижением времени доставки почты. В настоящее время пересылка по республике не превышает двух-трех дней.

Фото: © Белновости