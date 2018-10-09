Такую норму содержит проект указа о внесении изменений в указ №504 от 15 октября 2007 года “О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств”.

МАРТ вынес проект указа на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА. В министерстве пояснили, что поводом для корректировки законодательства стало коллективное обращение, поступившее на рассмотрение в министерство из Администрации президента. В обращении указывалось на случаи, когда сотрудники автохаусов перепродавали принятые у граждан автомобили и не рассчитывались с ними.

По мнению МАРТ, проведение безналичных расчетов в этой сфере позволит сделать торговлю более прозрачной, защитит интересы всех сторон, а также предотвратит участившиеся в последнее время случаи сбыта автомобилей с криминальным прошлым.

В целом предлагаемая мера, по мнению МАРТ, «послужит импульсом для дальнейшего развития безналичных расчетов и сокращения масштабов теневой экономики”.