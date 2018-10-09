Ученые раскрыли смертельную опасность губок для мытья посуды

Специалисты из Университета Аризоны задумались о том, насколько стерильны губки для мытья посуды, которыми люди пользуются несколько раз в день. Эксперты провели исследование и выяснили, что они представляют серьезную опасность для здоровья.

Оказалось, что на столь безобидных, на первый взгляд, предметах быта скапливается огромное количество бактерий, которые таят в себе смертельную опасность для человека. Удалось установить, что всего на шести квадратных сантиметрах губки кишат около десяти миллионов всевозможных бацилл. Некоторые из них могут стать причиной множества инфекционных заболеваний, которые поражают желудочно-кишечный тракт.

Интересно, что не только в США заинтересовались этой проблемой. Ученые из Германии проводили похожее исследование, в результате которого они пришли к еще менее утешительным выводам. Объектом изучения стали губки из поролона. Выяснилось, что на одном кубическом сантиметре такой губки – не менее 20 миллиардов микроорганизмов. Среди них есть абсолютно безобидные, однако, есть и те, которые могут провоцировать менингит и пневмонию.

Эксперты рассказали, что самым благоприятным местом для размножения бактерий является не поверхность губок для мытья посуды, а скорее поры. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют как можно чаще менять губки. Авторы исследований говорят о том, что средство для мытья посуды необходимо выбрасывать уже после 7 дней использования и брать новое.