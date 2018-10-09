Фото с сайта Pishchevarenie.ru

Одним нажатием кнопки SOS на специальном кулоне человек моментально связывается с круглосуточным Центром Помощи, где на линии дежурит оператор с медицинским образованием и практическим опытом работы в медучреждениях.

Это позволяет быстро выяснить, что произошло с человеком, и сориентировать «скорую».

Персональная медицинская сигнализация «Линия жизни 24» – первая в Беларуси система мониторинга и экстренного вызова помощи для пожилых людей.

Оператор определяет причину вызова, местоположение абонента (работает функция геолокации) и направляет необходимую помощь: «скорую», милицию, МЧС и другие службы, сообщив всю необходимую информацию о пациенте (она уже хранится в базе). Затем оператор контролирует, чтобы вызов приняли и направили помощь, дистанционно находится с пациентом до приезда экстренной службы, узнает, в какую больницу человека отвезли или какая другая помощь была оказана, и передает информацию близким родственникам.

Сервис актуален для людей с ограниченными возможностями, пожилых, одиноких и людей с хроническими заболеваниями. Одна из проблем, которую решает – неспособность вызвать помощь в ситуациях, когда она необходима (резко стало плохо, никого нет рядом, телефон слишком далеко и нет сил до него дотянуться).

— Пожилые родственники часто нуждаются в заботе. Проявлять ее становится все проще благодаря современным технологиям и гаджетам, — отмечает Владимир Казаков, учредитель компании «Линия жизни 24» – Сервис «Линия жизни 24» соединяет человека с круглосуточным Центром Помощи в случае опасности для здоровья и жизни. Сигнализация срабатывает при нажатии кнопки SOS на специальном кулоне или при падении владельца аппарата. Это решение подойдет для тех, кто беспокоится о своих близких, но не успевает уделять им достаточно внимания.

С 10 июля по 15 августа 2018г. пожилые, одиноко проживающие люди и люди с инвалидностью нескольких районов г. Минска смогли протестировать сервис «Линия жизни 24» на качество оказываемой услуги.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

пять − 4 =