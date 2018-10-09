Одним нажатием кнопки SOS на специальном кулоне человек моментально связывается с круглосуточным Центром Помощи, где на линии дежурит оператор с медицинским образованием и практическим опытом работы в медучреждениях.

Это позволяет быстро выяснить, что произошло с человеком, и сориентировать «скорую».

Персональная медицинская сигнализация «Линия жизни 24» – первая в Беларуси система мониторинга и экстренного вызова помощи для пожилых людей.

Оператор определяет причину вызова, местоположение абонента (работает функция геолокации) и направляет необходимую помощь: «скорую», милицию, МЧС и другие службы, сообщив всю необходимую информацию о пациенте (она уже хранится в базе). Затем оператор контролирует, чтобы вызов приняли и направили помощь, дистанционно находится с пациентом до приезда экстренной службы, узнает, в какую больницу человека отвезли или какая другая помощь была оказана, и передает информацию близким родственникам.

Сервис актуален для людей с ограниченными возможностями, пожилых, одиноких и людей с хроническими заболеваниями. Одна из проблем, которую решает – неспособность вызвать помощь в ситуациях, когда она необходима (резко стало плохо, никого нет рядом, телефон слишком далеко и нет сил до него дотянуться).

— Пожилые родственники часто нуждаются в заботе. Проявлять ее становится все проще благодаря современным технологиям и гаджетам, — отмечает Владимир Казаков, учредитель компании «Линия жизни 24» – Сервис «Линия жизни 24» соединяет человека с круглосуточным Центром Помощи в случае опасности для здоровья и жизни. Сигнализация срабатывает при нажатии кнопки SOS на специальном кулоне или при падении владельца аппарата. Это решение подойдет для тех, кто беспокоится о своих близких, но не успевает уделять им достаточно внимания.

С 10 июля по 15 августа 2018г. пожилые, одиноко проживающие люди и люди с инвалидностью нескольких районов г. Минска смогли протестировать сервис «Линия жизни 24» на качество оказываемой услуги.