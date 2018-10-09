Гомельские таможенники обнаружили в поезде подлинник Саврасова

В июне сотрудники Гомельской таможни в республиканском пункте таможенного оформления «Терюха» обнаружили две старинные картины.

Во время проведения таможенного осмотра поезда «Киев – Санкт-Петербург», ехавшего из Украины, за холодильником в служебном купе проводника таможенники обнаружили пакет с написанными маслом картинами в бумажной и полиэтиленовой упаковке. Надпись на одной из картин свидетельствовала, что она может быть подлинником Саврасова, сообщили в Гомельской таможне.

Согласно заключению эксперта таможенной лаборатории установлено, что одна из живописных работ с изображением панорамного пейзажа с видом на берег реки принадлежит кисти выдающегося русского пейзажиста XIX века Алексея Саврасова. Ее рыночная стоимость составляет около 40 тысяч долларов. Автор второй картины, написанной в 1924 году, — русский художник Виктор Зарубин. Оба произведения искусства относятся к категории культурных ценностей.

По факту незаконного перемещения товара Гомельской таможней начат административный процесс.

Сотрудник, обнаруживший картины, будет представлен к поощрению.