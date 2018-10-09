Известные биатлонисты рассказали, где планируют жить и чем будут заниматься после ухода из большого спорта.

Напомним, что 1 октября 2016 года в семье звездной пары родилась дочь Ксения, а уже в начале следующего года Дарья Домрачева снова вернулась в большой спорт.

Но, как известно, в этом сезоне четырехкратную олимпийскую чемпионку болельщики на трассе не увидят. Летом первая в мире биатлонистка, одержавшая четыре победы на Олимпийских играх, сообщила, что покидает большой спорт. Чуть ранее спортивную карьеру официально завершил и муж Домрачевой – титулованный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален.

Пробовала себя спортсменка в бизнесе, но сейчас говорит, что это, скорее, увлечение.

«Магазин спортивной одежды от Дарьи Домрачевой – то, что приносит удовольствие, но с элементами бизнеса, – рассказала биатлонистка журналу «Большой». – Сейчас передо мной встает вопрос некой трансформации этого процесса, есть идеи по этому

поводу. Времени данному проекту сегодня уделять получается немного, но мне очень хочется, чтобы то, что мы делаем, вдохновляло людей на движение. А вообще, жизнь

многогранна, важно развиваться».

Если раньше спортивная жизнь у Домрачевой и Бьорндалена была постоянно на чемоданах, то сейчас им нужно определяться: где будет жить семья?

«Сейчас будем жить в Беларуси несколько месяцев в году, планируем много путешествовать, – рассказал норвежец. – Думаю, мы определимся и осядем в каком-то месте к тому времени, когда Ксении надо будет идти в школу».

«Многое будет зависеть от того, чем мы будем заниматься, с каким видом деятельности будем связаны, – добавляет Дарья. – У Уле много проектов в Норвегии, у меня многое связано с Беларусью. Сейчас на протяжении нескольких лет мы станем совмещать жизнь в Норвегии, Беларуси и где-нибудь еще. В будущем придется определиться более конкретно, а пока есть время подумать».