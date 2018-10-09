8 октября 2018 года белорусские информагентства сообщили, что чартерные рейсы по маршруту Минск – Дубай откроются в ноябре текущего года. Теперь добраться из Минска в Дубай будет гораздо проще.

Белорусскую столицу и крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов свяжут чартерные рейсы.

Самолеты к побережью Персидского залива будут летать по средам каждую неделю. Время в пути составит около пяти с половиной часов. 1-й чартерный рейс по новому маршруту Минск – Дубай и обратно отбудет уже в следующем месяце.

Рейсы будут выполняться на авиалайнерах «Боинг 737-800» вместимостью 189 пассажиров.