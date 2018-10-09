Вопрос о выдаче задержанного компетентным органам страны, которая объявляла розыск, решается.

Белорусские правоохранительные органы задержали иностранного гражданина, который находится в базе Интерпола по обвинению в причастности к террористической деятельности, сообщил во вторник журналистам в Минске государственный секретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

“У нас задержан человек, который находится в розыске Интерпола за причастность к террористической деятельности, в том числе за убийство”, — сказал Зась.

По его словам, решается вопрос о его выдаче компетентным службам государства, которые объявили его в международный розыск.

Он не уточнил обстоятельств задержания и гражданство подозреваемого.

В Минске во вторник начала работу Международная конференция высокого уровня на тему “Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху”, в которой участвуют представители МИД Беларуси и ФСБ. Оценивая ситуацию в мире в контексте террористических угроз, Зась подчеркнул, что в настоящее время проблема международного терроризма приобрела долговременный и всеобъемлющий характер, и в таких условиях ни одна страна не застрахована от атак террористов.