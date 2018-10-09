Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире в китайском Тяньцзине с призовым фондом $750 тыс., сообщает БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) обыграла представительницу США Софию Кенин (50) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:0. Первую партию белоруска начала с проигрыша двух геймов подряд, но затем догнала соперницу и вырвала победу на тай-брейке. Второй сет также выдался очень напряженным, в итоге София Кенин сумела выиграть с двумя брейками. В решающей партии борьбы не получилось – Арина Соболенко сразу взяла бразды правления в свои руки и победила, не отдав ни одного гейма. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Теперь в поединке за выход в четвертьфинал Арина Соболенко встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт (84), обыгравшей на старте россиянку Евгению Родину (85) – 2:6, 6:1, 6:4.

Позже на турнире в австрийском Линце с призовым фондом $250 тыс. белоруска Вера Лапко (62) в стартовой встрече будет соперничать с Белиндой Бенчич (41) из Швейцарии. В парном разряде Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга сыграют с бельгийско-шведским тандемом Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон.

В парном разряде турнира в Гонконге, призовой фонд которого составляет $750 тыс., белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма встретятся с австралийско-сербским дуэтом Арина Родионова / Александра Крунич.

Соревнования в Гонконге, Линце и Тяньцзине завершатся 14 октября.