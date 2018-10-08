Одна из погибших успела сообщить медикам, что знакомые предложили ей “выпить спирта”, после чего ей и стало плохо.

Погибшие – двое мужчин и женщина. Их одного за другим доставили в больницу 4 и 5 октября. Всем троим был поставлен предварительный диагноз “отравление неизвестным веществом”. Все скончались в воскресенье 7 октября.

Следователи опросили врачей и выяснили, что женщина некоторое время находилась в сознании. Она рассказала медикам, что выпить ей предложили знакомые мужчины, пили спирт. Когда ей стало плохо, она обратилась в больницу.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело — по ч. 2 ст. 144 УК РБ (“Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам”). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти людей.