В понедельник, 8 октября, Минский областной суд после перерыва продолжил рассматривать уголовное дело о гибели рядового Александра Коржича. Три недели назад обвиняемые сержанты заявили о давлении сотрудников КГБ во время предварительного расследования, все это время Следственный комитет проводил проверку.

Процесс начался не с оглашения результатов проверки СК о давлении на обвиняемых, суд решил изменить порядок и начал с допроса свидетеля Валерия Чучко. Он заведующий кафедрой судебной медицины БГМУ, эксперт, стаж работы — 55 лет.

— Случаи, когда самоубийцы связывают себе руки и ноги перед повешением, известны давно и описаны в отечественных и зарубежных учебниках аж позапрошлого века, — выступает Валерий Чучко. — Такой способ самоубийства обусловлен тем, что самоубийцы не знают все механизмы смерти, поэтому связывают себе руки, чтобы избежать самоспасения.

В суде эксперт стал показывать ксерокопии таких самоубийств из учебников, отмечая: в современной литературе этой теме уже не уделяется так много внимания, потому что все давно известно. По словам Чучко, перед тем как свести счеты с жизнью, люди чаще всего связывают себе руки, чем ноги. Комментируя смерть рядового Александра Коржича, которого нашли в подвале с майкой на голове и связанными ногами, профессор сказал:

— Вычурность обстоятельств говорит о самоубийстве.

— В подвале находилась лестница, не проще ли было поставить ее и свести счеты с жизнью? — обращается к свидетелю потерпевшая Светлана Коржич.

— Конечно, так поступить проще, но психическое состояние человека, находящегося в сильнейшем стрессе, нельзя объяснить с точки зрения нормального человека. Он может придать значение мелким событиям и, наоборот, не заметить важные.

— В день смерти сына осматривал врач с высшим образованием, как он мог тогда не заметить его состояние? — задает очередной вопрос Светлана Коржич.

— Решение о лишении себя жизни может прийти спонтанно, без всяких толчков, — отвечает Валерий Чучко. — Заметить какие-то нюансы в поведении может только психиатр.

В практике заведующего кафедрой судебной медицины БГМУ не было случаев, чтобы самоубийца связывал себе ноги. Про подобные истории, описанные зарубежными коллегами, он не знает.

— Я должен был взять отпуск на два месяца, чтобы изучить мировой опыт, — отмечает Чучко.

По его словам, майка на голове Александра Коржича также говорит о том, что рядовой сам свел счеты с жизнью.

— В материалах дела указано, что часть майки находилась под петлей. Иногда, чтобы облегчить боль, самоубийцы подкладывают под петлю вату, шарф, — говорит эксперт.

— Известно ли вам о том, что такой способ самоубийства мог быть выбран с целью инсценировки насильственной смерти? — задает вопрос судья.

— Может, у кого-то это и было, только ведь ни у кого об этом не спросишь. Как следствие это может установить? Лично в моей практике такого не было, — говорит Валерий Чучко.

Рассказывая про выбранный метод самоубийства, свидетель отметил: «Убийца бы так не церемонился».

Напомним, тело рядового Александра Коржича с майкой на голове и связанными шнурками нашли 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты. В доведении до самоубийства рядового Александра Коржича обвиняются трое сержантов: Евгений Барановский, Егор Скуратович, Антон Вяжевич. Им вменяют ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), Барановскому еще и ч. 1 ст. 205 (Кража). Максимальный срок — 12 лет лишения свободы.

Во время допроса в суде обвиняемые не стали отрицать неуставные отношения, но заявили: их действия не могли стать причиной трагедии. Уже год потерпевшая Светлана Коржич, мама погибшего солдата, настаивает на версии убийства. В качестве аргументов женщина приводила пример, что накануне Александра осматривали психиатры и поставили диагноз «здоров», у сына не было мыслей о самоубийстве, он строил планы на будущее, и не раз задавала вопрос: как в темном подвале мог повеситься Александр?

— Слишком усложненный суицид. По словам следователя, Коржич расстегнул китель, снял майку, застегнул китель, завязал шнурки и надел на голову майку. Для того чтобы повеситься, слишком много действий, — говорила в суде психиатр военного госпиталя Нина Бубенчик, которая поставила диагноз Коржичу «здоров».