Митрополит Минский и Заславский Павел сожалеет, что откладывается обретение мощей святой блаженной Валентины Минской.

За три недели было собрано почти 40 тысяч подписей — люди хотели открытие могилы небесной покровительницы Минщины, тело которой покоится на сельском кладбище в деревне Крысово Дзержинского района. Но обретения пока не будет.

— Есть люди, которые противостоят этому намерению, это недруги нашей церкви, которые сделали все возможное, чтобы не допустить этого, — отметил Митрополит Минский и Заславский Павел. — Нашлись такие люди, которые объявили могилу святой блаженной Валентины Минской памятником истории третьей категории, даже принято соответствующее решение. Теперь открывать мощи нельзя, трогать эту могилу нельзя. Не хочу резко говорить, но темные силы не хотят того, чтобы был духовный подъем. С другой стороны, я это объясняю тем, что мы еще не достойны. Надо больше молиться и просить блаженную Валентину. Бог даст — пройдет время, когда это все уляжется. Будем надеяться, что желание верующих людей осуществится. Придет время и мощи будут доступны. Я это воспринимаю, как очередное испытание нашей веры.