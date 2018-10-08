Микроавтобус с белорусами попал в ДТП под Петербургом: один погиб, шестеро травмированы

Микроавтобус “Мерседес-Бенц” Sprinter с белорусскими номерами, под управлением 31-летнего мужчины, два раза наехал на силовое ограждение и перевернулся. В результате один человек погиб. Ещё шестеро получили травмы. Двое из них – тяжёлые. Предварительная причина ДТП – гололёд. Обстоятельства аварии устанавливаются.

По уточнённым данным, в микроавтобусе, который около восьми утра 8 октября перевернулся на трассе “Нарва” рядом с деревней Косколово, находилось девять человек. Все – мужчины от 20 до 45 лет, и все из Беларуси. Погибшему в ДТП было 23 года.