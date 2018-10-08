Лукашенко встретился с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко.

08.10.2018 белорусский лидер и Ющенко обсудили ситуацию в Украине, в том числе ее выход из СНГ. Хотя официально это событие еще не произошло, но украинская сторона уже фактически заявила об этом.

«На последнем саммите в Душанбе украинский флаг присутствовал, как и всегда. Я так понимаю, что этот процесс будет длиться не один день. Мое мнение вы знаете. Я считаю, что выйти проще, чем потом войти, если надо будет. Но это суверенное дело Украины», – отметил А.Г. Лукашенко.

Также в разговоре коснулись темы притока оружия.

«Особенно нас беспокоит приток оружия. Когда уголовные дела расследуются, мы фиксируем такие факты. Выявляются случаи, когда оружие идет из Украины через Россию», – сказал президент.

Однако Лукашенко подчеркнул, что могло быть намного хуже.

«В отношении белорусов со стороны украинцев нет такой озлобленности. Нет столкновения мнения и народов. Вот это самое главное», – обратил внимание Лукашенко.