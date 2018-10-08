Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии Нацбанка.

После получения оценки соответствия Андрей Кобяков может занимать должности руководителя или заместителя руководителя банка или небанковской кредитно-финансовой организации, быть членом коллегиального исполнительного органа банка или небанковской кредитно-финансовой организации или независимым директором банка или небанковской кредитно-финансовой организации.

Рекомендации при прохождении комиссии Андрею Кобякову были предоставлены бывшим первым вице-премьером правительства Василием Матюшевским и независимым директором ЗАО «Альфа-Банк» Уралом Латыповым.

Напомним, в сентябре бывший первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский также прошел квалификационную комиссию Нацбанка. Наиболее вероятной новой должностью для Матюшевского участники банковского рынка называют пост председателя правления Банка БелВЭБ. Кроме того, пока вакантна должность главы Банка развития.

18 августа 2018 года премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и первый вице-премьер Василий Матюшевский лишились своих постов.