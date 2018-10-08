С одной стороны, госбюджет трещит по швам. А с другой – куда только не идут миллионы и миллиарды рублей белорусских налогоплательщиков! Кто мог предположить, что власти задумают очередную грандиозную стройку? Нет, не очень нужный стране завод решено возвести, приоритет отдан возведению нового здания медиацентра для размещения четырех телевизионных каналов. Мало огромнейшего комплекса в Минске по улице Макаёнка… Да и на Коммунистической немалые площади.

Эта тема уже который день широко обсуждается общественностью в интернет- пространстве. Не остается в стороне и «Народная Воля»…

Колонку Светланы Калинкиной “Холодильник главнее” читайте в газете “Народная Воля” за 9 октября