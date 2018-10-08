В обновлённом рейтинге ВТА от 8 октября белоруска Арина Соболенко занимает 11-е место.
Рейтинг ВТА. 8 октября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7421
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6490
3 (3). Ангелика Кербер (Германия) — 5400
4 (6). Наоми Осака (Япония) — 4770
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4350
6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345
7 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255
8 (9). Слоан Стивенс (США) — 4022
9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3785
10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740
11 (16). Арина Соболенко (Беларусь) — 3265