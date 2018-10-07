Семья из Березы незаконно наторговала Br 163 тыс на

Семья из Березы наторговала 163 тысячи белорусских рублей. В настоящее время они  будут отвечать за незаконную предпринимательскую деятельность.

По данным Кобринского межрайонного отдела УДФР Комитета госконтроля по Брестской области, отец, дочь и ее бывший муж в течение трех лет вели неофициальный бизнес по продаже одежды. Привозя товар из Украины, якобы для собственного использования.  А далее наложенным платежом отправляли его покупателю.

На родственников завели уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.

Дело передали в прокуратуру для направления в суд.

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