Семья из Березы наторговала 163 тысячи белорусских рублей. В настоящее время они будут отвечать за незаконную предпринимательскую деятельность.

По данным Кобринского межрайонного отдела УДФР Комитета госконтроля по Брестской области, отец, дочь и ее бывший муж в течение трех лет вели неофициальный бизнес по продаже одежды. Привозя товар из Украины, якобы для собственного использования. А далее наложенным платежом отправляли его покупателю.

На родственников завели уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.

Дело передали в прокуратуру для направления в суд.