Прогнозы букмекеров оправдались практически полностью – бой «Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор» завершился победой представителя России и продолжался менее 5 раундов.

Большая часть одной из самых ожидаемых за последнее время схваток UFC прошла в партере, т.е. была представлена борьбой, что также прогнозировалось ранее. Непосредственно завершение боя тоже имело борцовский формат – в 4-м раунде Хабиб провел удушающий прием и ирландец сдался.

Вместе с тем нельзя не отметить, что и в стойке также доминировал россиянин.

Однако, как выяснилось, самое интересное ожидало зрителей уже после завершения боя… Практически сразу Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и набросился на одного из членов команды Макгрегора. Впрочем, это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть:

#Repost @matchtv_channel ・・・ Собрали в одном видео информацию о произошедшем после боя. Смотри, если что-то пропустил. pic.twitter.com/QdTSUatKix — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 7, 2018

Причиной столь неожиданного развития событий, очевидно, послужили постоянные хамские выходки Макгрегора и его группы поддержки в адрес Нурмагомедова.

Как известно, до боя ирландец позволял себе высказывая оскорбительного характера, затрагивавшие даже семью Хабиба. Ввиду случившегося, президент UFC Дэйна Уайт заявил о начале расследования, итогом которого может стать лишение Нурмагомедова звания чемпиона.

Положенные за победу 2 миллиона долларов США также могут быть выплачены россиянину не ранее завершения разбирательств. Примечательно, что сам Хабиб уже успел принести извинения за свое поведение после боя. Также Нурмагомедов рассказал о телефонном звонке от Владимира Путина, который поздравил его с победой, отметив, что Россия гордится своим спортсменом.