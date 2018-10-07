Лобовое столкновение в Минском районе. Погибли оба водителя

В Минском районе 6 октября столкнулись автомобили Hyundai и Ford Fiesta. В аварии погибли 52-летний водитель автомобиля «Хендай» и 60-летняя водитель «Форда».

Инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 16.30 на 24 километре автотрассы Минск – Мядель. За рулем «Хендая» был 52-летний водитель. Обгоняя попутную машину, он выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с «Фордом», который ехал по своей полосе навстречу. «Фордом» управляла 60-летняя женщина.

В результате аварии оба водителя погибли. Кроме этого, травмы получил 60-летний пассажир автомобиля «Хендай», который госпитализирован.

По факту трагедии проводится проверка.