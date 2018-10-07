Как хранить чеснок зимой в квартире

Чеснок – полезный и вкусный ингредиент, входящий в состав многих блюд, от холодных закусок до супов. Многие хозяйки предпочитают покупать его оптом, в сезон сбора урожая, или выращивать на приусадебном участке. Сберечь запасы чеснока поможет соблюдение правил хранения.

Какой чеснок подходит для хранения

Многие хозяйки, закупающие чеснок на зиму, обнаруживают, что уже через пару месяцев головки высыхают, желтеют и полностью теряют характерный острый вкус. Одна из причин – неправильно выбранные сорта. Для длительного хранения подходит только яровой чеснок, собранный в конце лета. Он долго созревает, успевает накопить необходимое количество питательных веществ. Пищевая ценность такого продукта гораздо выше и сохраняется дольше. Именно поэтому, закупая овощи на зиму, нужно поинтересоваться их сортом и временем сбора.

Те, кто выращивает чеснок самостоятельно, должны вовремя собрать урожай. Выкапывать головки нужно в ясную, сухую погоду. Чеснок, убранный в дождь, быстро начнет портиться. Перед копкой грядки не поливают в течение 2-3 дней. У зрелого чеснока листья желтеют и начинают клониться к земле – это верный знак, что с уборкой затягивать не стоит.

После выкапывания нужно действовать пошагово, от этого зависит сохранность урожая. Ни в коем случае нельзя повреждать головки, такой чеснок придется сразу же использовать в пищу, хранению он не подлежит. Выкопанные головки перебирают, отбраковывая поврежденные, уродливые или тронутые гнилью. Крепкий, отборный чеснок раскладывается для просушки. Погода осенью нестабильна, сушить головки нужно в укрытии: на веранде, лоджии, в летней кухне. Важное условие – постоянный приток свежего воздуха и отсутствие сырости. Время от времени чеснок переворачивают, а после высыхания очищают от остатков земли, не срезая ботву. Через 4 дня длинные высохшие листья можно удалить, но многое зависит от выбранного способа хранения. В некоторых случаях ботва еще пригодится.

Идеальные параметры для хранения чеснока

Чтобы головки остались крепкими и сочными, в помещении нужно поддерживать температуру от 5 до 17 градусов. Важно обеспечить умеренную влажность (около 40-50 процентов). Чрезмерно сухой воздух способствует потере упругости, слишком влажный может спровоцировать гниение. Необходимо защищать запасы от насекомых и грызунов.

Лучше всего хранить чеснок на застекленной террасе, в погребе, сенях, сарае или летней кухне. Запасы нужно защитить от резких перепадов температур и влаги. Владельцы частных домов часто развешивают чеснок в сенях, собрав его в пучки или сплетя косы из сухой несрезанной ботвы. Еще один популярный прием – сложить очищенные головки со срезанными корнями и листьями в капроновые чулки. В подвешенном состоянии чеснок отлично хранится до весны, а поврежденные головки можно своевременно заметить и убрать.

Самый простой и легкий способ – сложить головки в деревянные ящики, бочки, кадушки или корзины. Если лишнего места для хранения нет, чеснок можно хранить вместе с луком, требования к влажности и температуре у них одинаковые.

Большие запасы можно хранить и в грунте. Головки чеснока помещают в пластиковые пакеты или плотно заворачивают в полиэтилен. Затем свертки нужно плотно закутать в ветошь (например, старые одеяла или пальто) и закопать в рыхлый грунт на глубину около 40 см. Землю тщательно утрамбовывают и обязательно оставляют отметки, уточняющие, где искать запасы.

Хранение в квартире: пошаговые инструкции

Если запасы небольшие, головки можно поместить в нижнюю зону холодильника. Особенно комфортный микроклимат обеспечат агрегаты капельного типа, поддерживающие оптимальный для овощей уровень влажности. В холодильнике, работающем по принципу no frost, чеснок быстро высыхает. В среднем головки хранятся от 2 до 3 месяцев.

Оригинальный способ – хранить не целые головки в кожуре, а полуфабрикат, необходимый для приготовления блюд. Дольки очищают, мелко нарезают или пропускают через кухонный процессор. Небольшие порции можно расфасовать по пластиковым контейнерам или формочкам для льда, а затем поместить в морозильную камеру. Чеснок сохраняет аромат в течение полугода, не сохнет и не плесневеет. К тому же в таком виде овощи займут гораздо меньше места.

Очищенные, но не разрезанные дольки прекрасно хранятся в растительном масле. Этот домашний способ не только сохранит пряные овощи, но и придаст тонкий аромат маслу, с которым можно будет делать вкусные овощные салаты, добавлять в рагу и домашние супы. Калорийность чеснока при таком способе хранения не изменится. Банку лучше поместить в холодильник, предварительно закрыв стеклянной или пластиковой крышкой.

Если предполагается готовить из чеснока супы, рагу и другие горячие блюда, тонкие пластики можно высушить на открытом воздухе. Пластинки складывают в стеклянную банку и хранят вместе с другими специями.

Классический вариант хранения в красивых длинных косах или венках не подходит для тесных кухонь с центральным отоплением. Зато оформленный таким образом чеснок можно развесить на застекленной лоджии. Важно защитить запасы от прямых солнечных лучей и случайного попадания влаги. Способ не подходит для южных балконов, а вот на лоджиях, выходящих на север, чеснок успешно хранится до весны.

Если в квартире имеется кладовка, запасы можно разместить там. Головки укладывают в корзины или ящики, полиэтиленовые пакеты или коробки с герметичными крышками использовать нельзя. Желательно заранее проверить уровень влажности в помещении, если она ниже 40 %, овощи быстро высохнут и потеряют вкус.

Можно уложить головки в стеклянные банки и пересыпать мукой, мелкой поваренной солью или обычным песком. Емкости закрыть пластиковыми крышками и поставить в прохладное темное место: в кладовку, кухонный шкаф или даже под кровать. Небольшие запасы лучше хранить без муки, предварительно разобрав на дольки, но не снимая шелуху.