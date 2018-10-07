20-летний насильник курил спайс

Несколько женщин Советского района города Гомеля стали жертвами насильника за первое полугодие этого года. Теперь же гомельчанки могут вздохнуть спокойно: парня нашли и посадили за решетку на долгих 10 лет.

Январским вечером, возвращаясь от подруги, 45-летняя женщина подверглась нападению недалеко от остановки по улице Фестивальной. Неизвестный напал со спины. Это и было первое преступление

На месяц насильник затаился, а 9 марта с новыми силами решил опять напасть на женщину в подъезде. У него не получилось не только близкого знакомства, но и украсть сумочку не вышло. Он убежал с пустыми руками.

20 марта 25-летняя девушка была им изнасилована, когда возвращалась домой около полуночи. Через несколько у гаражей по улице он поджидал свою жертву, когда та возвращалась с работы.

Следующая жертва была в апреле. И опять же таки в ночное время суток. А через месяц он напал на 67-летнюю пенсионерку.

Проблема в раскрытии преступлений была в том, что парень нападал на женщин в темное время суток и со спины жертвы. именно из-за этого ни одна женщина не видела лицо насильника. Летом патрульных привлекло внимание поведение молодого человека. Его задержали, сняли отпечатки, взяли анализ ДНК и отпустили. А когда пришли результаты, все были в шоке. Биологический образец совпал с геномом преступника.

20-летний парень любил на досуге покурить спайс, принять психотропы, отправиться на поиски приключений, а которых на утро ничего не помнил.

Но все факты свидетельствуют против него. За восемь эпизодов изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении шести женщин разного возраста, суд приговорил гомельчанина к 10 годам лишения свободы.