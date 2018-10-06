Тридцать второй месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, однако в сентябре чистая продажа наличной валюты была минимальной в этом году, упав более чем в два раза к августу, до 88,7 млн долларов, пишет TUT.by со ссылкой на данные Нацбанка.

При этом и продажа, и покупка наличной валюты в сентябре падали. Граждане сдали на 16,7% меньше валюты, чем в августе, — 603,6 млн долларов. Покупка упала на 1,8%, до 514,9 млн долларов.

В сентябре курс рубля к доллару заметно колебался, в середине месяца почти добравшись до исторического максимума февраля 2016 года.

За девять месяцев нынешнего года белорусы сдали 1,493 млрд долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе−сентябре были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 493,5 млн долларов).

В начале года средняя зарплата белорусов снизилась до 859 рублей, в августе она выросла уже до 987,5 рубля.

Уже третий год граждане продают валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится.