На 86-м году жизни скончалась испанская оперная певица Монсеррат Кабалье, пишет РИА Новости, ссылаясь на “Франс Пресс”.

Отмечается, что артистка умерла в больнице в Барселоне. Ранее газета Vanguardia сообщала, что Монтсеррат Кабалье проходила лечение в одной из клиник этого города, куда ее госпитализировали в конце сентября из-за проблем с мочевым пузырем.

Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне (Испания). Обучалась в консерватории при барселонском театре Лисео. Затем поступила в Базельскую оперу. В 1956-1965 годах пела в оперных театрах Бремена, Милана, Вены, Барселоны, Лиссабона, Мехико.

Мировую известность получила в 1965 году после того, как заменила заболевшую американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджии в одноименной опере Гаэтано Доницетти. Кабалье в первую очередь стала известна благодаря своей технике бельканто и исполнению ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Исполняла разные партии. Кроме того, она получила известность среди любителей рок-музыки после выхода совместного альбома с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри Barcelona.