Олег Сенцов заявил о вынужденном прекращении голодовки

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую он держал более 140 дней.

Текст письма Сенцова есть в распоряжении “Крым.Реалии“.

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18. 145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел… Слава Украине! Олег Сенцов. 5.10.18», – говорится в письме.

Утром 5 октября заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что Сенцов «прекратил голодовку». Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что режиссер прекратит голодовку в субботу, 6 октября.

Олег Сенцов и крымский анархист Александр Кольченко были задержаны в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.