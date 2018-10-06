Картину «Девочка с воздушным шаром» британского художника Бэнкси продали на акционе Sothebyʼs в Лондоне за $1,4 млн.

Однако счастье владельцев шедевра было недолгим, — сразу после продажи картина самоуничтожилась на глазах у публики потайным шредером, встроенным в позолоченную раму, пишет Росбалт.

Автором этой задумки стал сам эпатажный художник, который немедленно выложил снимок с «перформанса» в своем Instagram.

Представители аукционного дома сообщили, что покупатель крайне удивлен произошедшим, но пока не решил, как реагировать на это. По правилам он имеет возможность отказаться от покупки, однако цена картины теперь может взлететь еще выше, — ведь верхняя половина (с улетающим в небо шаром в форме сердца) осталась нетронутой и имеет свою новую «историю».

В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Изначально она оценивалась примерно в $250-400 тыс.