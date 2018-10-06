Кратковременный сон помогает обрабатывать бессознательную информацию

Кратковременный перерыв на сон помогает мозгу усвоить информацию, существующую на бессознательном уровне. К таким выводам пришли исследователи из Великобритании.

“Сон, даже если речь идет о засыпании на довольно непродолжительное время, сопровождается обработкой информации, которая накапливается на бессознательном уровне. Соответственно, сон является одним из ключевых инструментов в процессе познания”, — говорят авторы исследования, сотрудники Бристольского университета.

Для того, чтобы сделать соответствующие выводы, ученые провели довольно комплексный эксперимент с участием добровольцев. Последним необходимо было усвоить информацию, которая в рамках опыта поступала не в явном, а в “замаскированном” виде.

“Опыт показал, что участники, которые дремали полтора часа, продемонстрировали более высокую результативность в выполнении задания. Фактор сна оказался основным преимуществом, помогающим оптимизировать работу мозга. Результаты нашего эксперимента свидетельствуют о том, что сон можно и нужно использовать в качестве инструмента, позволяющего решить конкретные практические задачи”, — отмечают ученые.